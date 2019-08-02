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خام الحديد يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية 8 بالمائة

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خام الحديد يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية 8 بالمائة خام الحديد يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية 8 بالمائة

مباشر: تراجع سعر خام الحديد عالمياً أدنى مستوى 109 دولار للطن خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 8 بالمائة.

وتأتي خسائر خام الحديد وسط مخاوف بشأن زيادة الإمدادات من البرازيل وتباطؤ الطلب في الصين.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر خام الحديد تركيز 62 بالمائة إلى 108.45 دولار للطن، وفقاً لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس"، منخفضًا من أعلى مستوى في 5 سنوات أعلى من 126 دولار في الشهر السابق.

وساعد الإنتاج القياسي الصيني للصلب وانقطاع الإمدادات في البرازيل وأستراليا في رفع سعر خام الحديد بنسبة 65 بالمائة قبل التراجع الحالي.

وأجبرت شركة "فالي" البرازيلية على تجميد إنتاج أكثر من 90 مليون طن من خام الحديد في وقت سابق من هذا العام بعد انهيار سد لتخزين النفايات في أحد مناجمها، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

ولكن الشركة البرازيلية ذكرت أمس الخميس أن معدل الإنتاج قد ارتفع ليصل إلى بين 340 مليون و345 مليون طن سنويًا، وأعلى من توقعات المبيعات لعام 2019 من 307 مليون إلى 332 مليون طن.

مباشر (اقتصاد)

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