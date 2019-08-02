عضو بالفيدرالي يوضح أسباب رفضه خفض معدل الفائدة الأمريكية

من: سالي إسماعيل

مباشر: أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يكن هناك حجة مقنعة لخفض معدلات الفائدة، موضحاً أسباب رفضه القيام بهذه الخطوة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي في بوسطن "إريك روسينغرين" في بيان اليوم الجمعة، إنه لا يرى حجة واضحة ومقنعة لخطوات إضافية من التيسير النقدي في هذا الوقت.

وكان روسينغرين قد صوت مع رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي ضد قرار خفض الفائدة في اجتماع المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي (الفيدرالي نفذ خفضاً 25 نقطة أساس).

وأرجع رئيس الفيدرالي في بوسطن رؤيته إلى معدل البطالة الذي يقف بالقرب من أدنى مستوى في 50 عاماً ومعدل التضخم الذي من المرجح أن يرتفع نحو مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

كما أشار إلى مخاوف الاستقرار المالي المرتفعة إلى حد ما بالنظر إلى المستويات شبه القياسية في أسعار الأسهم فضلاً عن قروض الرافعة المالية.

وأعلن رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قرار السياسة النقدية أن هناك ثلاثة أسباب دفعت المركزي الأمريكي لخفض الفائدة والتي تتمثل في التأمين ضد المخاطر الهبوطية والحماية من الآثار السلبية للتطورات العالمية والتجارية إضافو لتباطؤ التضخم.

وأظهر البيان الصادر عن بنك الاحتياطي في بوسطن 8 رسوم بيانية توضح أسعار الأسهم وقروض الرافعة المالية للشركات التي تقف عند مستويات هي الأعلى على الإطلاق.

معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاماً - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

تضخم أسعار إنفاق المستهلكين عند 2 بالمائة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع نسبياً - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

تكلفة الائتمان لا تتزايد - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

تقلبات الأسواق غير مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

الفوارق الائتمانية غير مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

أسعار الأسهم قرب مستويات قياسية مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

قروض الرافعة المالية للشركات قرب مستويات قياسية مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)