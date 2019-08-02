أخبار عاجلة

سألنا الناس .. مين أفضل مدير فني يصلح للزمالك في الوقت الحالي؟ -
السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل -
برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عضو بالفيدرالي يوضح أسباب رفضه خفض معدل الفائدة الأمريكية

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه لم يكن هناك حجة مقنعة لخفض معدلات الفائدة، موضحاً أسباب رفضه القيام بهذه الخطوة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي في بوسطن "إريك روسينغرين" في بيان اليوم الجمعة، إنه لا يرى حجة واضحة ومقنعة لخطوات إضافية من التيسير النقدي في هذا الوقت.

وكان روسينغرين قد صوت مع رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي ضد قرار خفض الفائدة في اجتماع المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي (الفيدرالي نفذ خفضاً 25 نقطة أساس).

وأرجع رئيس الفيدرالي في بوسطن رؤيته إلى معدل البطالة الذي يقف بالقرب من أدنى مستوى في 50 عاماً ومعدل التضخم الذي من المرجح أن يرتفع نحو مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

كما أشار إلى مخاوف الاستقرار المالي المرتفعة إلى حد ما بالنظر إلى المستويات شبه القياسية في الأسهم فضلاً عن قروض الرافعة المالية.

وأعلن رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قرار السياسة النقدية أن هناك ثلاثة أسباب دفعت المركزي الأمريكي لخفض الفائدة والتي تتمثل في التأمين ضد المخاطر الهبوطية والحماية من الآثار السلبية للتطورات العالمية والتجارية إضافو لتباطؤ التضخم.

وأظهر البيان الصادر عن بنك الاحتياطي في بوسطن 8 رسوم بيانية توضح أسعار الأسهم وقروض الرافعة المالية للشركات التي تقف عند مستويات هي الأعلى على الإطلاق.

17b893d030.jpg

معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاماً - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

3d07d81509.jpg

تضخم أسعار إنفاق المستهلكين عند 2 بالمائة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

c5c13d04cc.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة أسرع نسبياً - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

 

2f6ce12ae7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكلفة الائتمان لا تتزايد - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

 

d695db45bb.jpg

تقلبات الأسواق غير مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

f4ca5df2db.jpg

الفوارق الائتمانية غير مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

352ff7f506.jpg

أسعار الأسهم قرب مستويات قياسية مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

ca133f64d9.jpg

قروض الرافعة المالية للشركات قرب مستويات قياسية مرتفعة - (المصدر: بنك الفيدرالي في ولاية بوسطن)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

مبادرة "كلنا واحد" تمتد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 4-8-2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

الإشارات المختلطة تكبح الاتجاه الصعودي لأسعار النفط

الإشارات المختلطة تكبح الاتجاه الصعودي لأسعار النفط