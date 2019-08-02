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محدث..الأسهم الأوروبية تهبط 2.5% بالختام لتسجل خسائر أسبوعية قوية

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محدث..الأسهم الأوروبية تهبط 2.5% بالختام لتسجل خسائر أسبوعية قوية محدث..الأسهم الأوروبية تهبط 2.5% بالختام لتسجل خسائر أسبوعية قوية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

وكانت أسهم قطاعا الموارد الأساسية والتكنولوجيا أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية حيث تراجعت بنحو 4.6 بالمائة و3.6 بالمائة على التوالي.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد أمس تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين قيمتها 300 مليار دولار، كما تعهدت بكين بالرد.

وعلى صعيد التطورات في بريطانيا، فشل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات تشريعية فرعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز.

وتفوقت الليبرالية الديموقراطية المؤيدة لأوروبا "جين دود" على المحافظ "كريس ديفيز" بأكثر من 1420 صوتاً.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر وتيرة في  العام الجاري،

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 2.5 بالمائة إلى 378 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 3.2 بالمائة.

كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 3.6 بالمائة عند 5359 نقطة، مما دفعه للهبوط بأكثر من 4.4 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وفيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.3 بالمائة مُسجلاً 7407 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.9 بالمائة.

بينما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو3.1 بالمائة عند 11872نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 4.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1107 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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