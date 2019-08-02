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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يواصل الهبوط للأسبوع الثاني

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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يواصل الهبوط للأسبوع الثاني احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يواصل الهبوط للأسبوع الثاني

مباشر: يواصل احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي على الرغم من ارتفاع إجمالي احتياطات البنك المركزي.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع إلى 74.971 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز الماضي مقابل 75.067 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك انخفاض قدره 96 مليون دولار في احتياطات المركزي التركي ليكون الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي بعد فقدان نحو 616 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الماضي.

في حين أن احتياطات الذهب لدى البنك المركزي في تركيا ارتفعت إلى مستوى 23.417 مليار دولار في الأسبوع الماضي وهو أعلى بنحو 164 مليون دولار عن مستويات الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لكافة احتياطات البنك المركزي التركي والتي تضم النقد الأجنبي والذهب معاً، فارتفعت إلى مستوى 98.388 مليار دولار في الأسبوع المنقضي بزيادة طفيفة عن أرقام الأسبوع السابق له والبالغة 98.320 مليار دولار.

جدير بالذكر أن المركزي التركي قرر خفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعه الأخير ليصبح معدل الفائدة 19.75 بالمائة بدلاً من 24 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:16 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 5.6018 ليرة، لكنها تتجه لحصد مكاسب أسبوعية تتجاوز 1.3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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