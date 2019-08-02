بالفيديو : إسرائيليون يؤدون طقوساً غريبة في البترا واغلاق مقام النبي هارون

جى بي سي نيوز :- قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل إغلاق مقام سيدنا هارون عليه السلام الكائن في إقليم البترا، وتسليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر من دخول المقام إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة.

وجاء قرار الوزير أبو البصل على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك. واستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس ما حدث داخل مقام سيدنا هارون مؤكدة رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة.

ونوهت إلى أنها ستفتح تحقيقا حول ما جرى ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.

وتادول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الاسرائيليين داخل المقام وهم يؤدون طقوسا غريبة .

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