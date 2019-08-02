السعودية..إنهاء التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن السعودية تشهد انتهاء أي قواعد للتمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس.

وأفادت الجهات المختصة في المملكة، أنه تم إنهاء أي أوجه للتمييز بين الذكور والإناث في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لصحيفة "عكاز".

ونوهت الجهات، إلى بدء اعتبار العامل كل شخص طبيعي -سواء ذكر أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

وكانت التعديلات الأخيرة في نظام العمل بالمملكة، قد أكدت بعدم السماح بالتمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

وألغت الجهات المختصة، عمر التقاعد المقدر بـ 60 سنة للعمال، و55 سنة للعاملات، واعتبرت سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

ويشار، إلى أن النظام ألغى إمكانية استلام المرأة للمعاش في حال امتلاكها اشتراكات مدتها 120 شهرا على الأقل، عند بلوغها سن الـ 55 سنة فأكثر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توضيح مجلس الوزراء السعودي، أمس الخميس، تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية في المملكة.

وقال مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التعديلات تتضمن السماح للأنثى باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها.

كما شملت التعديلات: "للذكر والأنثى نفس الحقوق بتصريح السفر إذا تجاوز عمره 21 عام".

ونوه المجلس، إلى إمكانية التبليغ عن حالات الولادة والوفاة بحيث تشمل الرجل والمرأة.

وذكر المجلس: أنه سيكون "للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية".

ويشار، إلى أن المملكة العربية السعودية وافقت على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

ترشيحات