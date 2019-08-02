المستشار الاقتصادي لترامب: قرار الفيدرالي خطوة في الاتجاه الصحيح

مباشر: أشاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدل الفائدة هذا الأسبوع.

وقرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة، لأول مرة في 10 سنوات مع المخاطر الخارجية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي.

وأضاف "كودلو" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة، أن البنك المركزي يسير في اتجاه إيجابي بعد أن أنهى التشديد الكمي.

وأعلن الفيدرالي إنهاء برنامج خفض حيازته من السندات في الشهر الجاري، أي قبل الموعد الأصلي بشهرين.

وتابع "كودلو": "إنها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وأنا لا أرى أي تضخم".

وتتوافق تصريحات "كودلو" مع تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ذكر خلالها أنه على الرغم من أن الفيدرالي أصاب الأسواق بالإحباط، إلا أنه على الأقل أنهى التشديد الكمي.

وفي سياق آخر، أكد "كودلو" على أن الولايات المتحدة صرفت النظر عن التدخل في سعر العملة.