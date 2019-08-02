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سألنا الناس .. مين أفضل مدير فني يصلح للزمالك في الوقت الحالي؟
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:39 مساءً
السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:35 مساءً
برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:29 مساءً
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:21 مساءً
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:21 مساءً
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:14 مساءً
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:06 مساءً
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:04 مساءً
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:03 مساءً
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:01 مساءً
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الحكومة الأردنية تغلق مقام النبي هارون بعد انتشار فيديو لسياح يؤدون طقوسا بداخله
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 02 أغسطس 2019 06:25 مساءً
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بديع النصاري
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