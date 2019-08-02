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أرباح "شيفرون" ترتفع 26% لكن الإيرادات تهبط بأكثر من التوقعات

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أرباح "شيفرون" ترتفع 26% لكن الإيرادات تهبط بأكثر من التوقعات أرباح "شيفرون" ترتفع 26% لكن الإيرادات تهبط بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "شيفرون" بنحو 26.3 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بينما تراجعت الإيرادات باكثر من التقديرات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في قطاع النفط، اليوم الجمعة، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 4.30 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.40 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2017.

وبلغ نصيب سهم "شيفرون" الأمريكية من الأرباح نحو 2.27 دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 1.78 دولار للسهم خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم شيفرون من الأرباح سوف يسجل 1.88 دولار خلال نفس الفترة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تسمل أرباحًا بقيمة 740 مليون دولار مرتبطة برسوم إنهاء عملية الاندماج" أناداركو" وفائدة ضريبية بقيمة 180 مليون دولار من تخفض الإنتاج في ألبيرتا.

وعلى مستوى إيرادات الشركة الأمريكية فقد تراجعت إلى 38.85 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع  42.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى  أن إيرادات "شيفرون" سوف تبلغ مستوى 40.11 مليار دولار.

وارتفع إنتاج النفط المكافئ بأكثر من 9 بالمائة  إلى 3.08 مليونبرميل، مسجلاً مستوى قياسياً.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "شيفرون" بنحو 2.1 بالمائة إلى 117.95 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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