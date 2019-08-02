محدث.."داو جونز" يفقد 260 نقطة مع المخاوف التجارية وتقرير الوظائف

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد "داو جونز" أكثر من 260 نقطة مع المخاوف التجارية وعدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للفيدرالي بعد تقرير الوظائف الشهري.

وتأثرت الأسواق المالية في الولايات المتحدة بشكل سلبي من إعلان الجانب الأمريكي اعتزامه فرض مزيداً من التعريفات الجمركية على السلع الصينية وسط تهديدات صينية بالرد الانتقامي.

وعلى الجانب الاقتصادي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مع استقرار معدل البطالة، فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة.

ومن شأن أرقام الأجور القوية أن تؤدي لزيادة معدل التضخم ما يقلص احتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز الماضي كما قرر وقف برنامج خفض الميزانية العمومية في الشهر المقبل.

وفي بيانات منفصلة، سجل عجز الميزان التجاري لأكبر اقتصاد بالعالم تراجعاً أقل من المتوقع في شهر يونيو/حزيران، لكن العجز في النصف الأول من العام زاد بنحو 7.9 بالمائة.

كما تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة أو ما يعادل 261 نقطة ليسجل 26321 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 2920.4 نقطة في حين شهد مؤشر ناسداك هبوطاً بنسبة 1.7بالمائة إلى 7983 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1104 دولار.