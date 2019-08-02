أخبار عاجلة

برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.."داو جونز" يفقد 260 نقطة مع المخاوف التجارية وتقرير الوظائف

Google+ Print
محدث.."داو جونز" يفقد 260 نقطة مع المخاوف التجارية وتقرير الوظائف محدث.."داو جونز" يفقد 260 نقطة مع المخاوف التجارية وتقرير الوظائف

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد "داو جونز" أكثر من 260 نقطة مع المخاوف التجارية وعدم اليقين بشأن الخطوة القادمة للفيدرالي بعد تقرير الوظائف الشهري.

وتأثرت الأسواق المالية في الولايات المتحدة بشكل سلبي من إعلان الجانب الأمريكي اعتزامه فرض مزيداً من التعريفات الجمركية على السلع الصينية وسط تهديدات صينية بالرد الانتقامي.

وعلى الجانب الاقتصادي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مع استقرار معدل البطالة، فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة.

ومن شأن أرقام الأجور القوية أن تؤدي لزيادة معدل التضخم ما يقلص احتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز الماضي كما قرر وقف برنامج خفض الميزانية العمومية في الشهر المقبل.

وفي بيانات منفصلة، سجل عجز الميزان التجاري لأكبر بالعالم تراجعاً أقل من المتوقع في شهر يونيو/حزيران، لكن العجز في النصف الأول من العام زاد بنحو 7.9 بالمائة.

كما تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة أو ما يعادل 261 نقطة ليسجل 26321 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 2920.4 نقطة في حين شهد مؤشر ناسداك هبوطاً بنسبة 1.7بالمائة إلى 7983 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة  0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1104 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
المسار المصري للإصلاح الاقتصادي

المسار المصري للإصلاح الاقتصادي

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن صافي قيمة الأصول الغير مدققة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م

إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن صافي قيمة الأصول الغير مدققة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م

مساء dmc - خبراء يردون علي مزاعمBBC الكاذبة بشأن وضع الاقتصاد المصري

مساء dmc - خبراء يردون علي مزاعمBBC الكاذبة بشأن وضع الاقتصاد المصري