إنفوجرافيك..الجدول الزمني لتوثيق عقود العمل إلكترونياً في السعودية
الرياض - مباشر: نشرت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية إنفوجرافاً يوضح الجدول الزمني لتوثيق عقود العمل إلكترونياً بالمملكة.
وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "حرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها، حسب الجدول الزمني المعلن".
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