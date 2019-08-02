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إنفوجرافيك..الجدول الزمني لتوثيق عقود العمل إلكترونياً في السعودية

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الرياض - مباشر: نشرت وزارة  العمل بالمملكة العربية إنفوجرافاً يوضح الجدول الزمني لتوثيق عقود العمل إلكترونياً بالمملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "حرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدأت مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها، حسب الجدول الزمني المعلن".

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