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العمل: تعديل آلية احتساب أجور السعوديين لايزال "مشروع مسودة"

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الرياض - مباشر: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية أن التعديلات الخاصة بآلية احتساب أجور المواطنين لايزال "مشروع مسودة".

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة : "إشارةً للخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية اليوم، حول تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج نطاقات، توضح الوزارة أن القرار لازال مشروع مسودة وتم طرحه في منصة معًا للقرار".

وطالبت الوزارة، عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار.

وكانت تقرير صحفي محلي، قد أشار إلى أن وزير العمل، أحمد الراجحي، قد حدد في قرار تنظيم صرف أجور العمالة في المنشآت المسجلة لدة الوزارة، لمواكبة اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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