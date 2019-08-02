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محدث.. أسعار الذهب ترتفع 24 دولاراً مع آمال خفض الفائدة

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محدث.. أسعار الذهب ترتفع 24 دولاراً مع آمال خفض الفائدة محدث.. أسعار الذهب ترتفع 24 دولاراً مع آمال خفض الفائدة

مباشر: وسعت  الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 24 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تجدد آمال الاتجاه لمزيد من عمليات خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وارتفعت توقعات المستثمرين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً في سبتمبر/أيلول المقبل، بعد بيانات اقتصادية سلبية خاصة بالقطاع الصناعي وسوق العمل.

وفي الأسبوع الجاري خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم إضافة الاقتصاد لعدد وظائف يتوافق مع التوقعات، لكن معدل البطالة استقر دون تغيير رغم التوقعات بانخفاضه.

كما استفاد المعدن النفيس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد أمس تطبيق تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بنحو 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

وجاء قرار ترامب بالرغم من استئناف المحادثات التجارية في الأسبوع الجاري، ولكنه أكد على أن الصين فشلت في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كما تعهدت.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 24.10 دولاراً للأوقية عند 1456.50 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1446 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.192.

مباشر (اقتصاد)

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