محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي من الاستقرار إلى الهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات اقتصادية أخرى.

وتمكن الدولار الأمريكي من محو خسائره بعد تقرير الوظائف الأمريكي لكنه عاد للنطاق الأحمر مرة أخرى بعد الإفصاح عن مزيد من البيانات الاقتصادية.

.وأضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي متوافقاً مع التوقعات، كما استقر معدل البطالة قرب أدنى مستوى في 50 عاما

.وأظهرت البيانات تسارعاً نمو متوسط الأجور في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي

وفي بيانات منفصلة، تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأقل من المتوقع في حين ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية لأول مرة في 3 أشهر بينما شهدت ثقة المستهلكين تحسناً أقل من المتوقع.

وكان الدولار قد تعرض لضغوط هبوطية دفعته للتراجع من أعلى مستوياته في عامين، بعد أن قررت الولايات المتحدة أمس تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءً من الشهر المقبل.

وأكد الرئيس دونالد ترامب على أنه قراره نابع من عدم التزام الصين بتعهداتها، "عاد ممثلونا للتو من الصين بعد إجراء محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية، كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع".

وبحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1105 دولار، بينما تراجع مقابل الين بنسبة 0.7 بالمائة إلى 106.61 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.09 بالمائة إلى 1.2117 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.7 بالمائة عند 0.9832 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 98.206، وذلك بعد تسجيل مستوى 98.150 في وقت سابق من التعاملات.