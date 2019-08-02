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الإمارات توجه تحزيرا مهما لمواطنيها في إندونيسيا

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الإمارات توجه تحزيرا مهما لمواطنيها في إندونيسيا الإمارات توجه تحزيرا مهما لمواطنيها في إندونيسيا

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ بانتين وجزيرة سومطرة لوقوع زلزال بقوة 7،4 درجة.

وقالت بيان نشره الحساب "تهيب سفارة دولة الإمارات في جاكرتا جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ بانتين وجزيرة سومطرة لوقوع زلزال بقوة 7،4 درجة في منطقة سومور بانتين واحتمال وقوع تسونامي".

يذكر أن جزيرة جاوة الإندونيسية تعرضت لزلزال قوي، اليوم الجمعة، بقوة 7.4 درجات.

ووقع الزلازل على عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات بالقرب من سواحل الجزيرة، وعلى مسافة تبلغ 147 كيلومترا من سومور جنوب غربي العاصمة جاكرتا، وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة الإندونيسية.

SputnikNews

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