طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع لأول مرة في 3 أشهر

مباشر: صعدت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة تتوافق مع التوقعات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لتكون الزيادة الأولى في 3 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن طلبيات المصانع المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل هبوط بنحو 1.3 بالمائة في مايو/آيار السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف تنمو بنسبة 0.6 بالمائة في شهر يونيو/حزيران.

أما على أساس سنوي، فإن طلبيات المصانع الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الشحنات زادت بنسبة 0.4 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران مقابل ارتفاع 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

أما المخزونات فارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران وهي نفس نسبة الزيادة المسجلة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 2:16 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1104 دولار.