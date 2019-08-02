تحسن أقل من التوقعات لثقة المستهلكين الأمريكيين خلال يوليو

مباشر: تحسنت ثقة المستهلكين الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة المعدلة لكن بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة ميتشغان، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سجل 98.4 نقطة خلال شهر يوليو/تموز بالقراءة المعدلة مقابل 98.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد حول العالم سوف تبلغ 98.5 نقطة خلال الشهر المنقضي.

وبالنسبة لمؤشر الظروف الاقتصادية الحالية فسجل 110.7 نقطة في شهر يوليو/تموز الجاري وهو أقل من 111.9 نقطة المسجلة في يونيو/حزيران السابق له.

أما مؤشر التوقعات المستقبلة فارتفع إلى 90.5 نقطة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 89.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن الاستطلاعات الأخيرة سجلت أفضل التوقعات المالية الشخصية منذ مايو/آيار 2003 لكن المستهلكين بدأوا كذلك في اتخاذ إجراءات وقائية من أجل زيادة المدخرات وتقليل الديون.

وساهمت الاحتمالات الإيجابية بشأن الوظائف والدخل إضافة إلى المكاسب في صافي ثروات الأسر وانخفاض معدل التضخم في تعزيز التفاؤل بين المستثمرين.

وبحلول الساعة 2:01 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأمريكية إلى 1.1104 دولار.