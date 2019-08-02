تقرير..انتاج 86.4% من الحيازات الزراعية السعودية مخصص للبيع نهاية 2017

الرياض - مباشر: ذكر مسح الحيازات الزراعية في المملكة العربية السعودية، أن 93.4 في المئة من الحيازات الزراعية في الدولة مملوكة للحائزين بنهاية عام 2017.

وأوضح مسح الحيازات الزراعية والذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن نتائج المسح أظهرت أن نسبة 6.6 في المئة من الحيازات في المملكة مستأجرة، فيما تمثل نسبة 0.04 في المئة أنظمة حيازة أخرى للأرض.

وتمثل الحيازة وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كليا أو جزئيا لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة.

وقد تدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن الأسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، وقد تتولى هذه الإدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية.

وبالنسبة لجانب الكيان القانوني للحائزين، فقد مثل الحائزون الأفراد ما نسبته 98 في المئة من الحائزين بارتفاع عند التعداد الزراعي في 2014-2015 بنسبة 0.2 في المئة.

ومن حيث نوع الحيازة فقد شكلت الحيازات التفليدية للحائزين الأفراد المرتبة الأولى حيث بلغت مقدارها 97.9 في المئة.

فيما يتعلق بالغرض الرئيسي للإنتاج فإن نسبة 86.4 في المئة من الحيازات الزراعية بأرض، والتي بلغت 245.1 ألف حيازة قد خصص إنتاجها للبيع، بارتفاع 0.2 في المئة عن التعداد الزراعي في 2014-2015.

أما باقي الحيازات فقد خصص إنتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة 13.6 في المئة، بعدد 38.6 ألف حيازة، بانخفاض بنسبة 0.2 في المئة عن التعداد الزراعي الماضي.

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