الفرنك السويسري يصل لأعلى مستوى في عامين مع مخاوف الأسواق

مباشر: صعدت عملة سويسرا لأعلى مستوياتها في نحو عامين أمام اليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك على خلفية تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واتجه المستثمرون إلى حيازة عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني مع حالات عدم اليقين التجاري التي ظهرت على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه تطبيق تعريفات جمركية على بقية السلع الصينية.

وعلى الرغم من الهدنة التجارية المعلنة بين واشنطن وبكين، إلا أن ترامب صرح بأنه قد يفرض رسوماً على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار قد تتجاوز الـ25 بالمائة حال استمرار تعليق المحادثات التجارية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع بدأت المحادثات التجارية بين الجانبين الأمريكي والصيني في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ تعثر المفاوضات في مايو/آيار الماضي لكن لم تكن نتائج مثمرة حتى الآن.

كما أن الرئيس الأمريكي كان قد اتهم في سلسلة تغريدات في وقت سابق من هذا الأسبوع الصين بالمماطلة في المفاوضات التجارية بغرض الانتظار لحين عقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة السويسرية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.0932 فرنك، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017.

ويستعد الفرنك لحصد مكاسب أسبوعية بنحو 1 بالمائة أمام اليورو.

وصعد كذلك الفرنك السويسري أمام الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9861 فرنك.

كما ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الأمريكية إلى 106.94 ين.

وزادت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.4 بالمائة ليهبط اليورو إلى 118.55 ين.