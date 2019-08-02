مسح: 283.8 ألف حيازة زراعية بالسعودية بنهاية 2017

الرياض - مباشر: ذكر مسح الحيازات الزراعية في المملكة العربية السعودية، أن إجمالي عدد الحيازات على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة سجل 283.8 ألف حيازة بنهاية عام 2017.

وأوضح مسح الحيازات الزراعية والذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن عدد الحيازات الزراعية في المملكة خلال عام 2017 انخفض بمقدار 1.4 ألف حيازة مقارنة بالتعداد الزراعي لعام 2014-2015.

ونوه المسح، إلى أن منطقة عسير الأولى تعد بصدارة المناطق الإدارية من حيث عدد الحيازات بعدد 69.5 ألف حيازة بنسبة تعادل 24.5 في المئة من إجمالي الحيازات بالمملكة، وتليها مكة المكرمة بعدد 60.6 ألف حيازة بنسبة 21.4 في المئة، ثم المنطقة الشرقية بـ24.5 ألف حيازة، بما يعادل 9.7 في المئة من إجمالي الحيازات.

ومن حيث مساحة الحيازة، فقد جاءت منطقة الرياض في أول مركز بالقائمة بين المناطق، حيث بلغ إجمالي الحيازات الزراعية فيها 10.6 مليون دونم، بما يعادل 31.1 في المئة، ثم منطقة القصيم بـ7.6 مليون دونم بنسبة 22.2 في المئة من إجمالي المساحات، وجاءت المنطقة الشرقية في المركز الثالث بمساحة 3.9 مليون دونم بنسبة 11.6 في المئة.

وتمثل الحيازة وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كليا أو جزئيا لأغراض الإنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة.

وقد تدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن الأسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، وقد تتولى هذه الإدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية.

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