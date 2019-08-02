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"أنصار الله" يعرضون فيديو لإطلاق صاروخ "بركان 3"

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"أنصار الله" يعرضون فيديو لإطلاق صاروخ "بركان 3" "أنصار الله" يعرضون فيديو لإطلاق صاروخ "بركان 3"

وكشف العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة، لجماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف الدمام في ، أمس الخميس.

وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة:

 إن الصاروخ هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى.

وأكد أن القوة الصاروخية قادرة على استهداف أي هدف في "دول العدوان" - على حد قوله.

وأوضح أن الصاروخ الباليستي هو "الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان".

وأشار العميد يحيي سريع إلى "خضوع الصاروخ لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تقني لتجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو"، مضيفا أن "بركان 3 صاروخ باليستي مصنع بأياد يمنية، وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة، وبقواعد ثابتة ومتحركة".

وكانت "أنصار الله" أعلنت أنها قصفت، أمس الخميس، بصاروخ باليستي بعيد المدى، وللمرة الأولى هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية، وقالت إنه "ضرب العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".

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