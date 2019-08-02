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برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:47 مساءً
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:47 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة"
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:28 مساءً
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:25 مساءً
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاتحادي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 02 أغسطس 2019 03:56 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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