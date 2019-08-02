تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأقل من المتوقع في يونيو

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مع هبوط الواردات والصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن عجز ميزان السلع والخدمات سجل 55.2 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وهو أقل من العجز المسجل في الشهر السابق له والبالغ 55.3 مليار دولار بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري سوف يتراجع إلى 54.2 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران.

وبحسب البيانات، فإن الهبوط المحدود في العجز التجاري الأمريكي يرجع إلى هبوط كل من الصادرات والواردات بنسبة متقاربة بلغت 2.1 بالمائة و1.7 بالمائة على الترتيب.

وتراجعت الصادرات الأمريكية إلى 206.3 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران وهو أقل بنحو 4.4 مليار دولار عن أرقام مايو/آيار السابق له، كما أنه أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما هبطت واردات الولايات المتحدة بنحو 4.6 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر السابق له، لتسجل 261.5 مليار دولار.

ويعكس الهبوط في عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات بالولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران انخفاضاً في العجز السلعي بنحو 0.8 مليار دولار وهبوطاً في الفائض الخدمي بنحو 0.6 مليار دولار.

وخلال أول ستة أشهر من العام الحالي، فإن عجز السلع والخدمات في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 7.9 بالمائة أو ما يوازي 23.2 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة 0.1 بالمائة في الصادرات وارتفاع 1.5 بالمائة في الواردات.

ووفقاً للبيانات، فإن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بلغ 30.2 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وشهد العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي تراجعاً بمقدار مليار دولار، كما تحول الفائض البالغ 0.6 مليار دولار مع سنغافورة إلى عجز قدره 0.1 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1087 دولار.