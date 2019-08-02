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الناطق باسم نداء تونس: الحزب سيخوض انتخابات الرئاسة ونتوقع ترشح يوسف الشاهد

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وأضاف المنجي الخرباوي، في اتصال مع سبوتنيك "أن هناك عدد من المرشحين ومنهم عدد من المستقلين بالإضافة إلى مرشحي الأحزاب، مشيرا إلى أن كثرة المرشحين يؤدي إلى تشتت الأصوات وعدم الحسم من الجولة الاولى وتكون الثانية هي الحاسمة".

© AFP 2019 / FETHI BELAID

وقال المنجي إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ما زال ينتظر المشهد لمعرفه المترشحين متوقعا أنه سيترشح في هذه الانتخابات وأكد الخرباوي أن الانتخابات الرئاسية هي التي ستؤثر على التشريعية لأنها من ستحدد الكتلة الأكثر حظا وبالتالي سيكون حظها أكبر في الانتخابات التشريعية. وقال الخرباوي إنهم في نداء تونس سيخوضون الانتخابات بمرشح من الحزب أو قريب من النداء شريطة عدم انتمائه لأي حزب من الأحزاب الأخرى.

وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة في تونس قد بدأت فتح باب الترشح للانتخابات والتي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتستمر لثمانية أيام، وسط توقعات بجولة ثانية في ظلّ تعدد الترشحات.

ويتوقع المراقبون تقدّم عشرات المترشحين لهذا الاستحقاق من الوجوه السياسية الحزبية المعروفة، والتي سبق أن خاضت هذا الاستحقاق، أو من مستقلين يخوضون التجربة للمرة الأولى، ويبحثون عن دعم للوصول إلى قصر قرطاج.

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