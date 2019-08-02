بالصور: العراق جاهز لاستئناف العمل في خط سككه المارة في سوريا

وكشف مدير الشركة، طالب الحسيني، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم، أن الربط السككي بين العراق، وتركيا، موجود عبر خط يمر عن طريق مدينة قامشلي السورية، لكنه متوقف عن العمل نتيجة تضرر في بعض أجزائه إثر العمليات العسكرية، والإرهابية.

© Sputnik . استئناف عمل خط السكك الحديدية بين سوريا والعراق

ويقول الحسيني، إن الخط يمر في الأراضي السورية، بحدود (50-40) كيلو متر، وهو ينطلق من بغداد، إلى قامشلي، ومن بعدها يصل إلى إسطنبول في تركيا.

وأكد، أن وزارة النقل، لاسيما الشركة العامة للسكك جاهزة لتفعيل هذا الخط، لكنه بالنتيجة يحتاج إلى رصد أموال لإعادة تأهيله، لأن السكك في كل دول العالم هي بنى تحتية يحتاج لها أموال طائلة، وفترة زمنية طويلة، وجهود، في الوقت الحاضر هذه المشاريع لإعادة التأهيل، معروضة لاستثمار وليس للتنفيذ.

وأوضح الحسيني، أن خط بغداد – قامشلي – إسطنبول، بحاجة للتأهيل، ولازال لم يخرج من الخدمة لكن بعض القطوعات التي حصلت فيه نتيجة العمليات العسكرية، والإرهابية.

© Sputnik . استئناف عمل خط السكك الحديدية بين سوريا والعراق

ونوه مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، إلى أن الخط المذكور، بحاجة إلى تأهيل بعض المناطق، لأنه فيها تعرض إلى تجاوزات، وسرقات وتدمير من قبل عصابات "داعش" الإرهابي.

© Sputnik . استئناف عمل خط السكك الحديدية بين سوريا والعراق

ويواصل العراق، إنجاز مشاريعه في الربط السككي بين محافظاته ودول الجوار، وافتتح مؤخرا ربطا كان متوقفا لسنوات إثر الدمار والنهب الذي أحدثه تنظيم "داعش" في الإرهابي، في خط سكك بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، وصولا إلى البصرة أقصى الجنوب.

© Sputnik . استئناف عمل خط السكك الحديدية بين سوريا والعراق

وافتتح خط السكك بين بيجي، والبصرة قبل نحو يومين، بعد ترميمه وإعادة تأهيله لتسهيل عملية نقل المشتقات النفطية التي ينتجها مصفى بيجي الذي يعتبر أكبر معامل تكرير النفط في العراق، والشرق الأوسط، نحو موانئ التصدير في البصرة ذات المنفذ البحري الوحيد في البلاد.