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تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال يوليو

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تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال يوليو تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال يوليو

مباشر: تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة قرب مستويات هي الأدنى في نحو 50 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن متوسط أجر العاملين بالساعة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.2 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يوليو/تموز الماضي مقابل 3.1 بالمائة المسجلة في العام السابق له.

وعلى أساس شهري، فإن متوسط أجر العامل الأمريكي بالساعة ارتفع بمقدار 8 سنتات أو ما يعادل 0.3 بالمائة ليصل إلى 27.98 دولار وهو نفس معدل الزيادة المسجل في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العاملين في الساعة داخل أكبر حول العالم سوف يرتفع بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لعدد ساعات العمل في الولايات المتحدة، فشهد تراجعاً بمقدار 0.1 ساعة لينخفض إلى 34.3 ساعة في شهر يوليو/تموز.

وبحسب تقرير الوظائف، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف 164 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر يوليو/تموز مع استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في نحو 50 عاماً.

وبحلول الساعة 12:39 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.1 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1096 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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