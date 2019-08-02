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الاقتصاد الأمريكي يضيف 164 ألف وظيفة خلال يوليو

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الاقتصاد الأمريكي يضيف 164 ألف وظيفة خلال يوليو الاقتصاد الأمريكي يضيف 164 ألف وظيفة خلال يوليو

مباشر: أضاف الولايات المتحدة وظائف لسوق العمل الأمريكي بوتيرة تتوافق مع التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ظل معدل البطالة ثابتاً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 164 ألف وظيفة لسوق العمل في شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 193 ألف وظيفة مضافة في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالخفض.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يضيف أكبر اقتصاد حول العالم 164 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف المضافة في شهر يونيو/حزيران تم تعديلها بالخفض بمقدار 31 ألف وظيفة من 224 ألف وظيفة إلى 193 ألف وظيفة.

كما تم تعديل قراءة شهر مايو/آيار كذلك بالخفض بمقدار 10 آلاف من 72 ألف وظيفة إلى 62 ألف، وفقاً للبيانات.

وبالنسبة لمعدل البطالة الأمريكي، فاستقر عند مستوى 3.7 بالمائة في الشهر الماضي وهي نفس مستويات الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سوف يتراجع إلى 3.6 بالمائة خلال يوليو/تموز.

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة في سوق العمل، فشهد تغييراً طفيفاً في الاتجاه الصاعد ليسجل 63 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل 62.9 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1103 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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