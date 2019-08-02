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الفلبين: اعتقال اردني بتهمة الانتماء للقاعدة

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الفلبين: اعتقال اردني بتهمة الانتماء للقاعدة الفلبين: اعتقال اردني بتهمة الانتماء للقاعدة

جي بي سي نيوز:- أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الخميس عن إلقاء القبض على رجل أردني يعد "الذراع اليمنى" لرجل الأعمال السعودي محمد جمال خليفة أحد أصهار مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وأكد رئيس مكتب الهجرة الفلبيني خايمي مورينتي أن م. ع (51 عاما) اعتقل في الرابع من يوليو الماضي في مدينة زامبوانغا، وبحوزته وثائق مزيفة.

وقال مورينتي إن السلطات تابعت م.ع على مدى أشهر بعد أن تم رصده مع زميل جزائري له في نقطة تفتيش بالمدينة المذكورة في أغسطس الماضي، واعترف للمحققين بأنه عاد إلى البلاد عام 2007.

وذكر مورينتي أن م .ع الذي تم وصفه بـ"مسؤول مالي سابق" على صلة بعائلة بن لادن، ولا يزال رهن الاعتقال منذ توقيفه، مشيرا إلى أن السلطات الفلبينية تعتزم ترحيله بتهمة دخوله الفلبين بشكل غير مشروع، إذ ليس هناك أي سجلات عن زياراته إلى الفلبين منذ طرده منها عام 2003، عقب احتجازه وإعلانه شخصية أجنبية غير مرغوب فيها.

المصدر: "نيويورك تايمز"

جي بي سي نيوز

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