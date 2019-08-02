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مصر... قناة السويس تسجل رقما قياسيا في معدل العبور اليومي

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وأضاف الفريق مميش، أن "القناة اليوم شهدت عبور81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد، بأعلى حمولة يومية بلغت 6.1 مليون طن"، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.

© REUTERS / HANDOUT

ولفت مميش إلى أن "عدد السفن العابرة للقناة السويس من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة، بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بلغ 38 سفينة، بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن، حيث شهدت حركة الملاحة عبور 14 "سفينة عملاقة" تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة الواحدة، وكذلك عبور 9 "سفن ضخمة" ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 و 150 ألف طن للسفينة الواحدة".

وأشار إلى أن "حركة الملاحة من اتجاه الشمال تصدرتها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة "MANCHESTER MAERSK" بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة".

وجاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة "CMA CGM LOUIS BLERIOT" على رأس قافلة الجنوب، بحمولة كلية 226 ألف طن، في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.

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