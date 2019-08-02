مصر... قناة السويس تسجل رقما قياسيا في معدل العبور اليومي
وأضاف الفريق مميش، أن "القناة اليوم شهدت عبور81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد، بأعلى حمولة يومية بلغت 6.1 مليون طن"، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.
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وأشار إلى أن "حركة الملاحة من اتجاه الشمال تصدرتها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة "MANCHESTER MAERSK" بحمولة كلية 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة".
وجاءت سفينة الحاويات المالطية العملاقة "CMA CGM LOUIS BLERIOT" على رأس قافلة الجنوب، بحمولة كلية 226 ألف طن، في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى إسبانيا.