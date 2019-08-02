أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة

وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن الصاروخ "هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى"، مؤكدا أن القوة الصاروخية قادرة على استهداف أي هدف في "دول العدوان" على حد قوله.

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وأكد أن الصاروخ الباليستي هو "الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان".

وأشار إلى "خضوع الصاروخ لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تقني لتجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو"، مضيفا أن "بركان 3 صاروخ باليستي مصنع بأياد يمنية وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة وبقواعد ثابتة ومتحركة".

وأضاف أن "عملية استهداف معسكر المرتزقة في عدن جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق وتعاون من جهات في المحافظة والتي تأتي ضمن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية التي تهدف إلى إفشال مخطط العدوان بالتصعيد في مختلف الجبهات".

وكان 49 عسكريا يمنيا قد قتلوا في وقت سابق اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركز شرطة مديرية الشيخ عثمان، وقصف شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة مسيرة على عرض في معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب عدن.

وكانت "أنصار الله" أعلنت أنها قصفت أمس الخميس بصاروخ باليستي بعيد المدى وللمرة الأولى هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية، وقالت إنه "ضرب العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية".