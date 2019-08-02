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غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"

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غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص" غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"

وتأتي المسيرات هذا الأسبوع دعما لأهل القدس، المهدمة بيوتهم، في صور باهر على يد السلطات الإسرائيلية، بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص"؛ بحسب وكالة "سما".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة رقم 69، وهي المسيرات الفلسطينية التي بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار من العام الماضي.

وطالبت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للتصدي لـ"عربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك".

ودعت الهيئة إلى استمرار "مسيرات العودة" وكسر الحصار في قطاع غزة والتطلع إلى انتقال تلك المسيرات لكافة ساحات التواجد الفلسطيني.

وأكدت الهيئة الفلسطينية أن مسيرات العودة وكسر الحصار، وهي تدخل أسبوعها الـ69 على التوالي، بطابعها الجماهيري ستحافظ على سلميتها وستواصل خطواتها النضالية المتوالية، حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948.

ونادت الهيئة بوقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي.

وفي السياق نفسه، قام الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين الفلسطينيين بحي وادي الحمص، جنوب مدينة القدس المحتلة.

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