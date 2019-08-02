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رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

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من: سالي إسماعيل

مباشر: أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بعد عقود من التوقيع على الاتفاقية التي كانت تحظر إطلاق صواريخ يتراوح مداها بين 310 إلى 3400 ميل.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية خلال بيان، اليوم الجمعة، قرار الانسحاب الأمريكي من المعاهدة، مشيرة إلى أن نظام الصواريخ المعروف باسم "إس.إس.سي-8" أو "9 إم 729" يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

ويأتي إنهاء المعاهدة التي وقعت في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1987 بعد رفض موسكو تدمير نظام الصواريخ متوسط المدى، والذي قالت واشنطن إنه ينتهك الاتفاقية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن هي المسؤولة الوحيدة عن نهاية المعاهدة، مشيراً إلى أن الجهود الأمريكية التي كانت تطمح للتوصل إلى حل وسط كان يتم رفضها باستمرار من قبل الكرملين.

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وأعلن الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي أنه قد ينسحب من اتفاقية الصواريخ النووية مع روسيا إذا لم توقف نظام الصواريخ.

وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة منحت روسيا 6 أشهر يوم 2 فبراير/شباط 2019 للعودة للامتثال لاتفاقية الصواريخ النووية متوسطة المدى، لكن روسيا رفضت وبالتالي فإن المعاهدة تنتهي اليوم.

وأيد حلف شمال الأطلسي "الناتو" الموقف الأمريكي اليوم مشيراً إلى أن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية انهيار المعاهدة.

وقال أمين عام حلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم: التحالف العسكري سيرد بطريقة محسوبة ومسؤولة على المخاطر التي يمثل النظام الروسي "9 إم 729".

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مباشر (اقتصاد)

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