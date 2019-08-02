أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة "إكسون موبيل" في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها تمكنت من تجاوز توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 3.13 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 3.95 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وبلغ نصيب سهم "إكسون موبيل" من الأرباح مستوى 0.73 دولار، مقابل توقعات بـ0.66 دولار.

وانخفضت إيرادات "إكسون موبيل" عند مستوى 69.09 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 73.50 مليار دولار في فترة المقارنة العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "إكسون موبيل" ستتراجع عند 65.20 مليار دولار.

وارتفع إنتاج "إكسون موبيل" من النفط المكافئ عند 3.90 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2019، مقابل 3.64 مليون برميل يومياً في نفس الفترة العام الماضي.

وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتكاليف الاستشكافات بنحو 22 بالمائة لتصل إلى 8 مليارات دولار.