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الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية

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الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية الروبل الروسي يتراجع 1% مع جولة جديدة من العقوبات الأمريكية

مباشر: تراجعت عملة مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع إعلان الرئيس دونالد فرض جولة جديدة من العقوبات على موسكو.

وتأثر الروبل الروسي سلباً جراء تكثيف الإجراءات الأمريكية ضد الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات على خلفية استخدام أسلحة نووية وكيميائية.

وأعلن البيت الأبيض في وقت متأخر من الأمس عن قرار تنفيذي يتضمن الحد من التمويل الدولي وقروض البنوك الأمريكية.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض روسيا على وجه التحديد لكن موسكو قد واجهت جولة جديدة من العقوبات الأمريكية بسبب هجوم الغاز المثير للأعصاب في عام 2018 على الجاسوس الروسي السابق رغم إنكار الكرملين أيّ دور في عملية التسميم.

كما ألقى الهبوط الحاد لأسعار النفط والذي تجاوز 8 بالمائة بالأمس بظلال قاتمة على أداء العملة الروسية، مع حقيقة أن موسكو واحدة من أكبر اللاعبين في سوق الخام عالميا.

وبحلول الساعة 11:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 1.2 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 65.1441 روبل.

ويتجه بذلك الروبل لتسجيل أسوأ أداء يومي في نحو شهرين أمام الورقة الأمريكية.

ورغم الهبوط المسجل اليوم إلا أن العملة الروسية لا تزال تشهد مكاسب بنحو 6.23 بالمائة أمام الدولار في العام الحالي حتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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