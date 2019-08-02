العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن

جي بي سي نيوز:- أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية ، الأربعاء، ضبط شحنة ادوية بشرية في ساحة الانتظار قبل دخولها الحرم الجمركي في جمرك طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة، في بيان إنها ضبطت "شحنة ادوية بشرية قبل دخولها الحرم الجمركي في منفذ طريبيل الحدودي".

وأضافت، أن "الشحنة تم ضبطها بالتعاون مع مديرية منفذ طريبيل حيث وجدت مخفية خلف مناديل ورقية في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".