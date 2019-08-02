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الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

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الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو

مباشر: تحول الإنتاج الصناعي في إيطاليا إلى الهبوط لكن بأقل من المتوقع خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، في حين أن مبيعات التجزئة سجلت أكبر وتيرة زيادة بعامين ونصف العام.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الإيطالي "إستات"، اليوم الجمعة، أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً تراجع بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 1 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا سوف يتراجع بنسبة 0.4 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي في إيطاليا شهد هبوطاً بنحو 1.2 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المقارنة من عام 2018.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً بنحو 0.7 بالمائة مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وفي بيانات منفصلة، ارتفعت مبيعات التجزئة في إيطاليا بنسبة 1.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وهي أكبر وتيرة زيادة منذ يناير/كانون الثاني 2017 بعد انخفاض 0.6 بالمائة المسجل في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة 0.4 بالمائة في مبيعات التجزئة الإيطالية خلال يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 11:12 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1102 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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