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أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني

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من: سالي إسماعيل

مباشر: سجل أكبر صندوق معاشات بالعالم مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي في العام الجاري، مع العوائد المحققة من الأسهم والسندات الأجنبية نظراً لتراجع غالبية العملات الكبرى أمام الين الياباني.

وأعلن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية في اليابان خلال نتائج أعماله الصادرة اليوم الجمعة، أنه حقق عائداً بنسبة 0.2 بالمائة ما يعادل 256.9 مليار ين ياباني (2.4 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي.

ويعني ذلك أن إجمالي أصول أكبر صندوق معاشات بالعالم ارتفعت إلى 159.21 تريليون ين بنهاية شهر يونيو/حزيران، وفقاً لما ذكره البنك.

وأوضح الصندوق أن الأسهم الأجنبية كانت الاستثمار الأفضل أداءً في الصندوق بعوائد 1.3 بالمائة في الربع الثاني يليها السندات الأجنبية وكذلك المحلية بعائد يزيد عن 0.9 بالمائة و0.8 بالمائة على الترتيب.

في حين أن الأسهم اليابانية في الصندوق شهدت خسائر بنحو 2.3 بالمائة في الأشهر من أبريل/نيسان الماضي وحتى يونيو/حزيران.

وبحسب صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي، فإن المخصصات للديون والأسهم الأجنبية وصلت إلى مستويات قياسية من حيث النسبة المئوية.

وعلى الرغم من الضعف في قيمة الدولار الأمريكي واليورو، إلا أن الأصول بالخارج ساعدت الصندوق في مواصلة تعافيه من الخسائر القياسية المسجلة في الربع الأخير من عام 2018 والبالغة 14.8 تريليون ين.

وتتنوع محفظة الصندوق بين سندات محلية تمثل 26.9 بالمائة من إجمالي أصول الصندوق وأسهم محلية بمخصصات 23.5 بالمائة وسندات أجنبية تمثل 18 بالمائة و23.4 بالمائة من الأسهم الأجنبية وحوالي 5.1 بالمائة أصول قصيرة الآجل، وفقاً لنتائج الأعمال.

مباشر (اقتصاد)

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