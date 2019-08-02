الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟

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اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة"
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:28 مساءً
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:25 مساءً
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟
مصر
CBC Egypt
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
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