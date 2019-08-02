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تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

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تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1 بالمائة، بعد قرار الرئيس الأمريكي بتطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات من بكين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أمس تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين قيمتها 300 مليار دولار بدءًا من الشهر المقبل.

وجاء القرار الأمريكي على الرغم من استئناف المباحثات مع الجانب الصيني في الأسبوع الجاري.

ولكن ترامب يرى أن الرئيس الصيني لا يتحرك بالسرعة الكافية لحل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وأكد دونالد ترامب أن التعريفات الجديدة منفصلة عن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار.

وفي نهاية التعاملات انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 2867.8 نقطة، وعلى مدار الأسبوع هبط المؤشر بنحو 2.6 بالمائة.

كما تراجع مؤشر "سي.إس.أي300" بنسبة 1.5 بالمائة مُسجلاً 3747.4 نقطة.

وعلقت الصين على القرارات الأمريكية بأنها ستتخذ تدابير مضادة ضد واشنطن، داعية الولايات المتحدة للتخلي عن أوهامها وتحمل بعض المسؤولية.

مباشر (اقتصاد)

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