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اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة"
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:28 مساءً
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:25 مساءً
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:24 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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