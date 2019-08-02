أخبار عاجلة

اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

Google+ Print
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر "جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

مباشر: يرى محللون ببنك "جولدمان ساكس" أن هناك الآن فرصة أكبر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في الشهر المقبل، بعد قرار دونالد بتطبيق تعريفات جمركية جديدة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/آيلول المقبل.

وذكر محللون في المصرف الأمريكي اليوم الجمعة أنهم يروا الآن وجود فرصة بنحو 70 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل فرصة بنسبة 10 بالمائة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف التقرير أنه يوجد الآن فرصة بنسبة 20 بالمائة بعدم تغيير معدل الفائدة في اجتماع الفيدرالي في شهر سبتمبر/آيلول.

واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري قرار بخفض معدل الفائدة وذلك بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وأظهر مؤشر "سي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أمس أن احتمالات اتجاه الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/آيلول المقبل زادت إلى 72.7 بالمائة.

وكانت توقعات "جولدمان ساكس" السابقة لخفض معدل الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية عند مستوى 55 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قرارات الفيدرالي وترامب تثير غضب الأسواق العالمية

بعد مقتل 19 شخصا... رسالة من أمير الكويت إلى ترامب

بعد مقتل 19 شخصا... رسالة من أمير الكويت إلى ترامب

أكلة بيتي | حلقة كاملة 3 أغسطس 2019 | فطيرة سترامبولي - كرات الأرز بالجبنة - سموثي الموز بالشوفان

أكلة بيتي | حلقة كاملة 3 أغسطس 2019 | فطيرة سترامبولي - كرات الأرز بالجبنة - سموثي الموز بالشوفان

أكلة بيتي | اللي بنروح المطاعم مخصوص عشان ناكلها .. فطيرة السترامبولي الإيطالية بكل سهولة و سرعة

أكلة بيتي | اللي بنروح المطاعم مخصوص عشان ناكلها .. فطيرة السترامبولي الإيطالية بكل سهولة و سرعة