"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر

مباشر: يرى محللون ببنك "جولدمان ساكس" أن هناك الآن فرصة أكبر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في الشهر المقبل، بعد قرار دونالد ترامب بتطبيق تعريفات جمركية جديدة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/آيلول المقبل.

وذكر محللون في المصرف الأمريكي اليوم الجمعة أنهم يروا الآن وجود فرصة بنحو 70 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل فرصة بنسبة 10 بالمائة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف التقرير أنه يوجد الآن فرصة بنسبة 20 بالمائة بعدم تغيير معدل الفائدة في اجتماع الفيدرالي في شهر سبتمبر/آيلول.

واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري قرار بخفض معدل الفائدة وذلك بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وأظهر مؤشر "سي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أمس أن احتمالات اتجاه الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/آيلول المقبل زادت إلى 72.7 بالمائة.

وكانت توقعات "جولدمان ساكس" السابقة لخفض معدل الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية عند مستوى 55 بالمائة.