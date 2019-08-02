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عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

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عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019

مباشر: تراجعت عملة النرويج مقابل نظيرتها الأمريكية وكذلك الورقة الأوروبية الموحدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في العام الحالي.

وتأتي الخسائر في قيمة الكرونة النرويجية مع زيادة الرئيس دونالد تهديداته في الحرب التجارية مع الصين، وسط تعهدات بالرد الانتقامي من الجانب الصيني.

وأعلن الرئيس الأمريكي بالأمس أنه يعتزم فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول المقبل كما أكد اليوم أن تلك الرسوم قد تتجاوز 25 بالمائة إذا ظلت المحادثات معلقة.

وتأثرت الكرونة النرويجية سلباً من الهبوط في النفط التي تراجعت حوالي 3 بالمائة هذا الأسبوع حتى الآن بفعل تهديدات ترامب، والتي تثير مخاوف بشأن تضرر النمو الاقتصادي العالمي والطلب على السلع بالتبعية.

وتُعد النرويج أكبر منتج للمنتجات البترولية في أوروبا الغربية وتحصل على ما يقرب من نصف صادراتها السلعية من النفط والغاز الطبيعي.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت هذا الأسبوع تراجعاً في النشاط بشكل عام كما تراجعت مبيعات التجزئة وشهد نمو الائتمان تباطؤاً بالإضافة لارتفاع معدل البطالة بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو/تموز.

وكان البنك المركزي في النرويج ألمح لاستعداده زيادة معدل الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر/أيلول القادم، بعد رفعها 3 مرات في أقل من عام.

وبحلول الساعة 10:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت الكرونة النرويجية أمام اليورو بأكثر من 0.5 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 9.8993 كرونة.

وتتجه العملة النرويجية لتسجيل خسائر بنحو 2 بالمائة هذا الأسبوع أمام اليورو، والتي من شأنها أن تمثل أكبر وتيرة هبوط أسبوعي في العام الحالي حتى الآن.

كما تراجعت عملة النرويج أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 8.9246 كرونة.

وتتجه كذلك الكرونة النرويجية لتسجيل خسائر تزيد عن 2.3 بالمائة هذا الأسبوع أمام الدولار الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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