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اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية

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اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية

مباشر: هبط اليوان الصيني للتعاملات الخارجية أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف مقترباً من أدنى مستوى على الإطلاق، مع تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية مفاجئة.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 6.9672 يوان، وذلك بعد أن سجل 6.9786 يوان في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الأول 2017.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن أمس تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات بقيمة 300 مليار دولار من الصين بدءً من الشهر المقبل.

وجاءت تصريحات ترامب بعد اختتام فد تجاري أمريكي جولة جديدة من المباحثات التجارية في الصين في الأسبوع الجاري.

وذكر ترامب: "عاد ممثلونا للتو من الصين بعد إجراء محادثات بناءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية، كنا نظن أننا عقدنا صفقة مع الصين قبل ثلاثة أشهر، ولكن للأسف، قررت الصين إعادة التفاوض على الصفقة قبل التوقيع".

أما فيما يتعلق بسعر صرف عملة اليوان في التعاملات داخل الصين، فإنها تراجعت في تلك الفترة أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.6 بالمئة مُسجلة 6.9414 يوان، وذلك بعد تسجيل مستوى 6.9520 يوان في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

مباشر (اقتصاد)

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