مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية

مباشر: حذر رئيس بنك إنجلترا من أن بعض الصناعات الرئيسية لن يمكنها الاستمرار حال تنفيذ البريكست دون اتفاق.

وقال مارك كارني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة، إنه شارك وجهة النظر بين الحكومة والشعب والمتعلقة بأن تنفيذ البريكست دون اتفاق أصبح الآن ممكناً على نحو كبير.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في أكثر من مناسبة بتنفيذ البريكست في موعده المتفق عليه في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق تجاري ينظم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أو بدون.

وأضاف كارني: "اقتصاديات البريكست دون اتفاق هي أن قواعد اللعبة بالنسبة للتصدير إلى أوروبا أو الاستيراد منها سوف تتغير بشكل أساسي".

وتابع رئيس بنك إنجلترا: "وهناك بعض الصناعات الكبيرة جداً في تلك الدولة التي تحقق أرباح كبيرة ستصبح غير ربحية وغير اقتصادية".

وأكد مارك كارني على أن قطاعات الطعام والنقل والسيارات ستواجه التحديات الأكبر في حالة إتمام البريكست دون اتفاق.

وخفض أمس بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي عن العام الجاري و2020 إلى مستوى 1.3 بالمائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.