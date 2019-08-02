أخبار عاجلة

اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
اليوم - د. أحمد سعده يكشف عن مشروع جديد "مركب واحدة " من تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" -
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر -
صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية

Google+ Print
مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية مارك كارني: البريكست دون اتفاق يهدد استمرار بعض الصناعات الرئيسية

مباشر: حذر رئيس بنك إنجلترا من أن بعض الصناعات الرئيسية لن يمكنها الاستمرار حال تنفيذ البريكست دون اتفاق.

وقال مارك كارني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة، إنه شارك وجهة النظر بين والشعب والمتعلقة بأن تنفيذ البريكست دون اتفاق أصبح الآن ممكناً على نحو كبير.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في أكثر من مناسبة بتنفيذ البريكست في موعده المتفق عليه في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق تجاري ينظم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أو بدون.

وأضاف كارني: "اقتصاديات البريكست دون اتفاق هي أن قواعد اللعبة بالنسبة للتصدير إلى أوروبا أو الاستيراد منها سوف تتغير بشكل أساسي".

وتابع رئيس بنك إنجلترا: "وهناك بعض الصناعات الكبيرة جداً في تلك الدولة التي تحقق أرباح كبيرة ستصبح غير ربحية وغير اقتصادية".

وأكد مارك كارني على أن قطاعات الطعام والنقل والسيارات ستواجه التحديات الأكبر في حالة إتمام البريكست دون اتفاق.

وخفض أمس بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي عن العام الجاري و2020 إلى مستوى 1.3 بالمائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان

الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان