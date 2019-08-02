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إذا تحقق شرطها... تركيا تعلن إنشاء منطقة آمنة في سوريا

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نقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، قوله إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

© AFP 2019 / Bulent Kilic

وأضاف أقصوي أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور تركيا الاثنين، متابعا "إذا لم نتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة، عندها سنضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردنا في سوريا، ونحن ننقل هذا الشأن إلى نظرائنا في الولايات المتحدة على جميع المستويات".

وأوضح أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا، لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بكافة تفاصيله.

وأشار أقصوي إلى أن تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة في سوريا، وضرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، "وتولي تركيا السيطرة على هذه المنطقة، وإخراج تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من المنطقة"، حسب قوله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، وإذا لم يتم تلبية تتطلعاتنا، فإننا نمتلك القدرة على اتخاذ جميع أنواع التدابير لضمان أمننا القومي".

ولفت إلى رغبة بلاده في "تطهير المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية، وتأسيس حزام سلام، مشيرا إلى أن "المفاوضات ستستمر مع الوفد العسكري الأمريكي الذي سيأتي إلى تركيا في 5 أغسطس/ أب الجاري".

SputnikNews

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