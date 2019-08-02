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ارتفاع أرباح وإيرادات "تويوتا" خلال 3 أشهر

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ارتفاع أرباح وإيرادات "تويوتا" خلال 3 أشهر ارتفاع أرباح وإيرادات "تويوتا" خلال 3 أشهر

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "تويوتا" في الربع المالي الأول، كما حققت زيادة في الإيرادات مع زيادة مبيعات السيارات.

وقالت شركة تصنيع السيارات اليابانية اليوم الجمعة إنها سجلت صافي أرباح بقيمة 682.9 مليار ين في الربع المالي الأول، مقابل 657.3 مليار ين في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما زادت إيرادات "تويوتا" في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران إلى مستوى 7.64 تريليون ين، مقابل 7.36 تريليون ين في نفس الفترة من 2018.

وارتفعت مبيعات "تويوتا" من السيارات في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي عند 2.70 مليون سيارة، مقابل 2.61 مليون سيارة في الربع المقارن العام الماضي.

وخفض "تويوتا" تقديرات الأرباح التشغيلية عن العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2020-مع الارتفاع في قيمة الين-بنحو 5.9 بالمائة عند 2.4 تريليون ين (22 مليار دولار).

كما خفضت توقعاتها للإيرادات إلى 29.5 تريليون ين، وهو مستوى أقل بنسبة 2.4 بالمائة عن مستويات العام الماضي.

وفي نهاية تعاملات اليوم انخفض سهم "تويوتا" بنحو 2.3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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