مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تُسجل أكبر ارتفاع في 2019

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مُسجلة بذلك أعلى مستوى في 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بنحو 1.1 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، مقابل هبوط بنحو 0.6 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة داخل منطقة اليورو ستزيد بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة لدى منطقة اليورو بنحو 2.6 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء والتبغ والكحوليات زادت بنحو 1.2 بالمائة في يونيو/حزيران، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمائة في الشهر السابق له.

كما زادت أسعار الأقمشة والملابس بنحو 3.5 بالمائة، مقابل هبوط بنسبة 1.1 بالمائة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1098 دولار.