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الجعفري: وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا

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الجعفري: وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا الجعفري: وقف إطلاق نار في إدلب مرهون بتصرفات تركيا

وقال الجعفري في مؤتمره الصحفي في العاصمة الكازاخية نورسلطان "لدينا الصبر والدبلوماسية الكافيين لإعطاء الجانب التركي امكانية ليؤكد اهتمامه بتنفيذ اتفاقات سوتشي وأستانا".

وأضاف الجعفري قائلا"على الرغم من أن صبرنا طويل فإن لكل صبر حدود، لن ننتظر إلى الأبد حتى تفي تركيا بالتزاماتها".

وذكر الجعفري أن هذا الاتفاق متصل بالتزام تركيا ووفائها بموجب الاتفاقات الدولية من خلال سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وانسحاب الإرهابيين إلى ضواحي مدينة حماة.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يرجع إلى وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ، وسحب التكنولوجيا الثقيلة والمتوسطة ، وانسحاب "جميع الإرهابيين في ضواحي حماة" ، بدءاً بالمناطق التي تسيطر عليها تركيا.

وأكد الجعفري أن سكان محافظة إدلب وجهوا طلب المساعدة من دمشق للتدخل لإنهاء الوجود الأجنبي فيها.

وتابع قائلا " تقع هذه المسؤولية على عاتق السورية لإنهاء الإرهاب في إدلب من خلال الاعتماد على الجيش السوري والحلفاء والأصدقاء".

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