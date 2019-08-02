"قوى الحرية والتغيير": توقعات بالاتفاق على "الوثیقة الدستوریة" غدا السبت

صرح إبراهيم الأمين، عضو التفاوض بـ"قوى الحریة والتغییر"، الیوم الجمعة، أن "ھناك توافقا تاما مع المجلس العسكري بشأن الوثیقة الدستوریة"، وتوقع أن يتم إكمال الاتفاق غدا، بحسب ما نشرته صحيفة "المشهد السوداني".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدین كباشي، إن "السلطات اتخذت ما یلزم من إجراءات لتوقیف متورطین في قتل

متظاھري (أم درمان).



وأشار كباشي إلى ارتفاع عدد الموقفین في حادثة الأبیض إلى تسعة نظامیین، وتم تسلیمھم للسلطات العدلیة بعد استبعادھم من الخدمة العسكریة.

كما أعلنت لجنة أطباء السودان المحسوبة على قوى الحریة والتغییر، مساء أمس الخمیس، إن "أربعة متظاھرین قتلوا وأصیب آخرون

في إطلاق نار في مدینة أم درمان أثناء مسیرة حاشدة باسم (القصاص العادل) تلبیة لدعوات أطلقھا تجمع المھنیین السودانیین للتندید

بقتل طلاب مدارس بمدینة الأبیض التي شھدت مقتل 6 متظاھرین واصابة العشرات".

وتسبب ذلك في تأخیر التوافق بین قوى الحریة والتغییر والمجلس العسكري حول الترتیبات الانتقالیة.