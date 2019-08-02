قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

الرياض – مباشر: سمحت المملكة العربية السعودية للمرأة لأول مرة بقيادة السيارة رسميا، بأمر ملكي صدر في سبتمبر /أيلول 2017، وأمس أعلن مجلس الوزراء، تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية تسمح للأنثى باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها.

وكانت هناك عدة وعود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبلها بثلاثة أعوام حينما كان ولياً لولي العهد، أكد فيها أن "هناك حقوقا للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد".

وشدد الأمير محمد بن سلمان في حوار لوكالة "بلومبرج" في أبريل /نيسان من عام 2016، على أنه ليس لديه مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية فيما يخص قيادة المرأة للسيارة.

وأوضح أن المشكلة "التي أعمل على حلها هي مع أولئك الذين يشوهون الحقائق على المؤسسة الدينية كي لا تحصل النساء على حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الدين الإسلامي".

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مجلس الوزراء السعودي يوضح تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية